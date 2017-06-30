Yaşlılar ve Huzur evleri

Hiç düşündünüz mü yaşlandığımızda ne yapacağız, Huzur evleri ve Darülaceze ye kaç kez gittik, bu bayram kaç yaşlıyı ziyaret edip hayır duasını aldık?

İSMAİL KAHRAMAN / MAKALE





Abdülhamit Han tarafından yıllar önce yapılan aciz ve yaşlılar Yurdu anlamına gelen Darülaceze’de Devrialem belgesel programı olarak belgesel çekmiştim. Yaşlıların hali ve sitemleri beni çok duygulandırmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İstanbul belediye başkanlığı döneminde Kayışdağı’na çok büyük bir huzur Evi yapıldı.

Huzur evinde konuştuğunuz yaşlılar Erdoğan’a dua ediyor.

Kültürümüzde yaşlılara ak sakallı, Ak koca, Ata denir. Onlar çok önemli ve kıymetlidir. Dünya ülkelerini gezdiğimde, yaşlılarla ilgili neler yapıldığını araştırıyorum. Bir çok ülke yaşlılarına büyük değer verip, onların deneyiminden yararlanıyorlar. Kültür etkinlikleri ile hoş vakit geçiriyorlar, çok güzel huzur evleri kuruyorlar.Darıca'da yıllar önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptırdığı huzur evini koruyamadık, deprem bahanesi ile yıkıldı. Yeri ranta kurban gidiyor, huzur evi yeri üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.



ESKİHİSAR’DA HUZUR EVİ YAPILACAKTI

Eskihisar sırtlarında imar planında huzur evi için ayrılan On bin dönümlük alan, oldu bitti ile imar değişikliği yapılarak farklı bir amaç için kullanılacak. Ranta kurban gidecek hiç bir tepki ve şikayet yok.

Sosyal hizmetler İl müdürü Bekir Yümnü huzur evinin yatırım bütçesinin çıktığını, inşaatın başlayacağını bile açıklamış, bizde bunu o zaman www.gebzegazetesi.com da yayınlamıştık.

Gebze kamuoyu ve Siyasetçileri başta olmak üzere Huzur evi yerinin ranta kurban gitmemesi için harekete geçmeli ve on bin dönümlük huzur evi yerinin korunması ve yaşlılarımıza bu yerin çok görülmemesi için mücadele ederek yaşlılara ve huzur evlerine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a baş vurmalıdır.

Unutmayalım ki hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarına önem vermeyen toplumların Geleceği olmaz. Yaşlılar bizden vefa bekliyor, yaşlıların bilgilerinden yararlanmak için çalışmalar yapılmalı onları koruyup kollamalıyız.

Yaşlıları ve huzur evlerini ziyaret etmeli, Hayır dualarını almalıyız.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, belediye başkanları yaşlıların huzurlu vakit geçireceği, yaşlılar hobi köyleri kurmalı, hayır dualarını almalı. Huzur evi yeri üzerinde rant planı yapanları tarih affetmeyecektir.



YAŞLILARIMIZ İÇİN NE YAPIYORUZ?

Acı ama gerçek, yaşlı insanlarımız sahipsiz. Onlar bizim babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve büyüklerimizdir. Bir zamanlar onlar güçlü ve kuvvetli olarak bizler için fedakarlık göstermişlerdi.. Bugünün yaşlıları ailesi, çocukları ve ülkesi için canlarını dişine takan büyüklerimizdi. Onlar şimdi yaşlandığı için adeta bir kenara atıldılar.. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Yaşlılarımız için yapacağımız bir çok şey var. Yaşlılara vefa ve sevgiyi en çok hak edenler. Elimizi vicdanımıza koyup, düşünmeliyiz bugün yaşlılarımız için ne yapıyoruz?

Çağımızın en büyük tehlikesi yaşlı insanlara sahip çıkılamaması. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı ve yaşlılara sahip çıkılmaması yüzünden, yaşlılar büyük sıkıntı ve mağduriyet içinde hayatlarını geçirdikleri acı bir gerçek. Türkiye’de de nüfus hızla yaşlanıyor.



BİZDE YAŞLANACAĞIZ

Yaşlılık, ilgiye, şefkate ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Yaşlılık hayatımızın çok önemli bir noktası. Bugün aklımızın ucundan geçmese de bir gün bizlerde yaşlanacağız. Elimiz ayağımız tutmayacak. Gözlerimizin feri azalacak. Belimiz kamburlaşacak. Şöyle geriye doğru oturup, başımızı iki elimizin arasına alıp yaşlılarımıza ne kadar sahip çıkıp çıktığımızın muhasebesini yapalım. Yaşlılarımıza karşı gerekli ilgiyi gösterip göstermediğimizi kendi kedimize sorup öz eleştiri yapalım.



YAŞLILARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Aslında yaşlılar çok önemli ve değerli varlıklarımızdır. Dün ile bugün arasında köprü, kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yeni nesillere aktaran en değerli varlıklarımızın başında yaşlılar gelmekte. Yaşlıların huzurlu yaşamaları için ciddi çalışmalar içine girmeliyiz. Yaşlılarımızın bölgemiz içinde bulunduğu en büyük eksikliklerin başında huzur evleri geliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bu eksiklik giderilir. Bu konuda yetkisi olan herkesi göreve davet ediyoruz. Yazımı Atatürk’ün yaşlılar ile ilgili olarak söylediği sözle tamamlamak istiyorum. Unutmadan, yaşlıların huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmalıyız. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Elimiz titreyecek.. Dizimizin gücü zayıflayacak… Gözümüzün feri sönecek…. Belimiz bükülecek… Ağrılar ve sızılarımız artacak… Dert ve kederlerimizle baş başa kalacağız… Sevdiklerimiz yüzümüze bakmayacak… Servetimizi bile yemekten aciz olacağız…