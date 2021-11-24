Yavuz Çifti, 938 Ailenin Misafiri Oldular

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli’de göreve başladığı günden bugüne kadar en büyük destekçisi eşi Selda Yavuz Hanımefendi ile birlikte Gönülden Gönüle projesi kapsamında 938 kişiyi hanelerinde ziyaret ettiler. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz ‘Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında bugün de Gölcük ilçemizdeydiler.

Gölcük Muharip Gaziler Dernek Ziyareti

Ziyaretlerine Gölcük Muharip Gaziler Derneğinden başlayan Yavuz Çifti, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Aslan ve gazilerimiz tarafından karşılandılar.

Onur abidelerimiz ve kahramanlarımızla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Vali Yavuz burada yapmış olduğu konuşmalarında: “Sizler gençlerimize örnek olan ve herkesin özendiği, gıpta ettiği ve gençlerimizin de sırası geldiğinde de vatan, bayrak kutsal değerler için gerektiğinde şehit, gerektiğinde gazi olmaları gerektiği hususunda en iyi örneklersiniz. Bizde kıymetli eşimle birlikte göreve başladığımız ilk günden bu yana çok sayıda şehit ailemizi, kahraman gazilerimizi sık sık ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de gidemediğimiz ya da çeşitli vesilelerle gitmek isteyip de evinde bulamadığımız şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret edeceğiz. Aziz milletimizin her bir ferdi size minnettardır, sizin yanınızda ve arkanızdadır.”

Binlerce Aile İle Hasbihal Ettik, Bir Araya Geldik

Sayın Cumhurbaşkanımızın da şehit ailelerini ve gazileri çok önemsediğini belirten Vali Yavuz, şunları söyledi: “Bu ziyaretlerin yapılması, ihtiyaç ve sorunların giderilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatları oluyor. Bizler sizin emrinizdeyiz. 32 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Binlerce aile ile hasbihal ettik, bir araya geldik. Benim bir hatam olur, bizden öncekilerin bir hatası olur ama biri gelir onu telafi eder. Biz çünkü devleti ebed müddet kutsal bir varlık olarak görürüz. Devletin bizim nazarımızda kıymeti, değeri çok farklıdır. Kişiler hata yapabilir ama devlete küsmeyiz, devlette kusur bulmayız. Devlet bizim devletimiz, onu yaşatmak, için sistem kurarız. Devletin görevi de; elbette vatan için fedakârlıkta bulunmuş her bir ferdini kucaklamak, şefkat göstermek, ihtiyaç ve sorununa da ilgi göstermektir. Bu sebeple bizler buradayız. Allah sizlere sağlıklı, bereketli uzun ömürler versin, merhum gazilerimize ve tüm şehitlerimize de Rahmet eylesin. Sizlere bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, yapabileceğimiz bir şey olursa da her daim yanınızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum.” dedi.





Vali Yavuz’un konuşmalarının ardından memnuniyetini belirten Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Aslan: “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Allah Devletimize zeval vermesin.” dedi.









Şehitlerimizin Emanetleri ve Gazilerimizin Hayır Dualarını Aldılar

Muharip gaziler derneği ziyaretlerinin ardından şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlara özel bir ilgi gösteren Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz; Gölcük ilçemizde ikamet eden Şehitlerimiz; Astsubay Başçavuş Abuzer Subaşı, Piyade Er Bedri Sinan Çolak ve Abdulnaci Çolak'ın ailelerini ziyaret ettiler.



Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Yavuz Çifti: “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” dedi.

Yavuz Çifti daha sonra Gazilerimiz; Salih Güzeldal, Fazlı Balsağ, Ahmet Altay, Nurettin Birgin, Muhterem Çevik, İdris Güler, Mustafa Rüştü Yumuk, Ramazan Uysal, Ahmet Üstün ve Yavuz Yılmaz Debreli'nin evlerine misafir oldular. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Yavuz Çifti, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.



Gazilerimizin hayır dualarını alan Yavuz Çifti: “Sizleri seviyoruz. Gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Vücutlarında onur abidesi olarak yaralarını taşıyan kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir.” diyerek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundular.



Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve şehit aileleri: “Hatırlanmak çok güzel. Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah.” diyerek, Yavuz Çiftine, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.



Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşların da hal ve hatırlarını soran Yavuz Çifti; çocuklarla da yakından ilgilenip, kitap ve oyuncak vererek onları sevindirdiler.



Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Yavuz çiftinin Gölcük ilçemizdeki 13 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi bu güne kadar ilimizde 938 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ettiler.











