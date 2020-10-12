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Yavuz Çifti Kimsesizlerin Kimi Olmaya Devam Ediyor

Vali Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz günlerini İzmit ilçemize ayırarak "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını Pandemi kurallarına dikkat ederek sürdürmeye devam ettiler.

Yavuz Çifti Kimsesizlerin Kimi Olmaya Devam Ediyor

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:41

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan Hatipköy, Yenimahalle, Serdar, Turgut, Kozluk, Topçular ve Mehmet Alipaşa Mahallelerinde ikamet eden 10 ailenin misafiri olan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, ailelerle bir süre sohbet ederek, hatırlarını ve bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordular. Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyip, istek ve talepleri not alarak çözüme kavuşturulması noktasında gereken talimatları veren Vali Seddar Yavuz ailelere “Her zaman sizlerin yanındayız” mesajını verdi. Aileleri evlerinde her fırsatta ziyaret edeceğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Gönülden Gönüle” projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizi eşim Selda Hanımla birlikte ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz.” diye konuştu. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyleyen aileler, “Allah devletimizden razı olsun. Bizleri evimize kadar gelerek ziyaret eden Sayın Valimiz ve değerli eşi bizleri çok mutlu etti. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizlere duacıyız, ömrünüz uzun olsun” diyerek, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a teşekkür ettiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan aileleri ziyaret ederek devletimizin şefkatli ellerinin her zaman vatandaşlarımızın üzerinde olduğunu hissettiren Yavuz çifti, ziyaretleri sırasında rastladıkları vatandaşlarla da sohbet ettiler. Çocuklarla da yakından ilgilenip, oyuncaklar ve kitaplar dağıtarak onları sevindirdiler. Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmak, sıcak elini hissettirmek ve insanımızın gönlüne girmenin, toplumsal duyarlılık oluşturmak ile ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin arttırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, sorunların yerinde incelenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un İzmit ilçemizdeki 10 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi 94 aileyle bir araya gelerek, devletimizin varlığını ve desteğini hissettirdiler. 
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