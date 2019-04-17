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Yavuz Selim Mahallesi’nde Yangın!

Gebze Yavuz Selim Mahallesi’nde bir evde nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Yangın!

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:23

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi. Yangında bir çocuk yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumu hakkında net bilgi henüz verilmezken, mahalleli çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.

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