Yavuz Selim Mahallesi’nde Yangın!

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi. Yangında bir çocuk yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumu hakkında net bilgi henüz verilmezken, mahalleli çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.