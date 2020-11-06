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Yavuz Selim Sakininden Büyükgöz’e Tapu Teşekkürü

Yıllardır bekledikleri tapularını, imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden alan Yavuz Selim sakini Ahmet ve Ayşe Kavran çifti, “Bu mutluluğu ailemize yaşatan başta başkanımız Zinnur Bey’e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek teşekkür etti

Yavuz Selim Sakininden Büyükgöz'e Tapu Teşekkürü

06 Kasım 2020 Cuma 16:45

 

Yavuz Selim Mahallesi sakini Ahmet Kavran’dan, Başkan Büyükgöz’e ‘tapu’ teşekkürü. Yavuz Selim sakinlerinden Ahmet Kavran’ın yıllardır beklediği tapusunu Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kendisine takdim etti. Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi 417 sokak sakini Ahmet ve Ayşe Kavran çiftinin tapusunu takdim etti.



MUTLULUĞU BİZE YAŞATTI

Başkan Büyükgöz’ü makamında Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte ziyaret eden Kavran çifti, “Yıllardır heyecanla beklediğimiz tapumuzu almış bulunmaktayız. Bu mutluluğu ailemize yaşatan başta başkanımız Zinnur Bey’e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten” ifadelerini kullandı. Hak sahibi Kavran ailesini tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, “Rabbim sağlık sıhhat içerisinde uzan yıllar boyunca yuvanızda oturmayı nasip etsin inşallah” dedi. Tapu tesliminde belediye meclis üyeleri Osman Sezer ve Abdullah Kahraman da hazır bulundu.   




 

 

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