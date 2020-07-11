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Yavuz Selim’de Doğalgaz Sevinci

Yavuz Selim Mahallesi’nde doğalgaz tesisatı imalat çalışmalarının startını vatandaşlarla birlikte veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinlerinden teşekkür geldi

Yavuz Selim'de Doğalgaz Sevinci

11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:14

Başkan Büyükgöz’e Doğalgaz Teşekkürü

 Yavuz Selim Mahallesi’nde doğalgaz sevinci. Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e doğalgaz teşekkürü. 2B statüsündeki arazilerin tapu sorunun hızla çözüldüğü Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan uygulamanın ardından, doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, belediye başkan yardımcıları, yüklenici firma yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı doğalgaz tesisatı imalat çalışmaları, kesilen kurban ve edilen duaların ardından başladı. Doğalgaz tesisat imalatı çalışmalarının startını veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

BÜYÜKGÖZ: MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

Başkan Büyükgöz, “Gerekli imar uygulamalarının tamamlanmasının ardından bugün ‘bismillah’ diyerek doğalgaz için ilk adımı atıyoruz hep birlikte. Ana hat ve tesisat imalat çalışmalarının hızla tamamlanmasıyla vatandaşlarımız temiz enerji kaynağı doğalgaza kavuşmuş olacak. Mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Yıllardır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuşmalarının ilk adımını atan Yavuz Selim Mahallesi sakinleri de Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında ve belediye hizmetlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.    



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