Yavuzselim’de doğalgaz heycanı

Gebze belediyes başkanı Zinnur büyükgöz’ün seçimlerde olan doğalgazsız mahalle kalmıycak olan vaati bu gün itibari ile başlamış oldu.

Yavuzselim mahallesi muhtarı Şükriye kavran’nın açıklamalarıyla mahallede doğalgaz çalışmaları başlamış oldu muhtar Şükriye kavran başkan Zinnur büyükgöz e teşekkürlerini sundu. ilk etap olarak 62 sokak 2 cadde olarak belirlendi sonraki etaplar ile mahallenin tümüne doğalgaz sağlanması düşünülüyor.

Mahalle sakinleri sevinçli olduğnu bildirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti



Anlık vanlı yayın: https://www.facebook.com/watch/?v=203990950953371







