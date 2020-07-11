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Yavuzselim’de doğalgaz heycanı

Gebze’nin Yavuzselim mahallesinde doğalgaz çalışması için ilk kazma vuruldu

Yavuzselim'de doğalgaz heycanı

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:03

Gebze belediyes başkanı Zinnur büyükgöz’ün seçimlerde olan doğalgazsız mahalle kalmıycak olan vaati bu gün itibari ile başlamış oldu.

Yavuzselim mahallesi muhtarı Şükriye kavran’nın açıklamalarıyla mahallede doğalgaz çalışmaları başlamış oldu muhtar Şükriye kavran başkan Zinnur büyükgöz e teşekkürlerini sundu. ilk etap olarak 62 sokak 2 cadde olarak belirlendi sonraki etaplar ile mahallenin tümüne doğalgaz sağlanması düşünülüyor.

Mahalle sakinleri sevinçli olduğnu bildirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti

Anlık vanlı yayın: https://www.facebook.com/watch/?v=203990950953371



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