Yaz Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları’nda faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz dönemi ile öğrencilere kapılarını açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında başlattığı Ücretsiz Spor Okulları Projesi’nin yaz dönemi kayıtları başladı. Yaz Spor Okulları’nda; öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.







BİR TARAFTAN GELİŞİM DİĞER TARAFTAN TATİL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü 12 ilçede tüm hazırlıklarını tamamlarken Ücretsiz Spor Okulları yaz döneminde; Badminton, Basketbol, Cimnastik, Eğlenceli Atletizm, Güreş, Masa Tenisi, Voleybol, Yüzme olmak üzere toplam 8 branşta 06-14 yaş grubundaki öğrenciler spor yapma imkânı bulacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşirken minik sporcular bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirebilecek.



COVİD 19 PANDEMİ TEDBİRLERİ DİKKATE ALINARAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi ücretsiz Spor Okulları hakkında Büyükşehir 153’ü arayarak detaylı bilgi alonabiliyor. Covid 19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak 14 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayacak ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemi kursları 15 Eylül 2021 Çarşamba günü sona erecek.

HAFTADA 2 GÜN HALK SEANSI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları yaz dönemi yüzme kursları ise erkekler için Sanayi Mahallesi Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu, kadınlar için de Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu’nda 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kursa katılacak yaş kategorisi 2007- 2015 arası doğumlular grubu olacak. Ayrıca 18 yaş üstü için haftada 2 gün halk seansı mevcut olacak. Kurs kayıt yeri, erkekler için sanayi mahallesi yüzme havuzu, kadınlar için plajyolu yüzme havuzu olarak belirlendi.

EĞİTİMLERİN VERİLECEĞİ SPOR TESİSLERİ VE BRANŞLAR

Gölcük : Mücahit Tunçbilek Spor Salonu : Güreş

İzmit : SEKASEM : Cimnastik, 50.Yıl Spor Salonu : Basketbol,

Derince : Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu

Cimnastik, Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol, Eğlenceli Atletizm

Gebze: Klavuz Gençlik Merkezi : Eğlenceli Atletizm, Cimnastik

Çayırova : KBB Şehit Er Mücahit Okur Lisesi Spor Salonu ve Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu : Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Eğlenceli Atletizm

Kandıra : Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu : Basketbol, Atletizm, Jimnastik, Masa Tenisi

Darıca : Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu : Cimnastik, Atletizm, Badminton, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi

Başiskele : Vezirçiftliği Spor Salonu : Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Masa Tenisi

Karamürsel : Lütfü Hıncal Spor Salonu ve Karamürsel Belediye Spor Salonu : Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi

Dilovası : Solventas İlkokulu Spor Salonu : Badminton, Eğlenceli Atletizm

Kartepe : İmam Hatip Lisesi Spor Salonu : Basketbol, Voleybol

Körfez : Naim Süleymanoğlu Spor Salonu : Güreş, Voleybol, Masa Tenisi















