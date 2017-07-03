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Yaz Okulları Eğitimlerine Başladı

Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulları 20 branşta eğitimlerine başladı.

Yaz Okulları Eğitimlerine Başladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:11

Uzman eğitmenlerin görev aldığı yaz okulları Kuran-ı Kerim, Siyer, Zeka Oyunları, Okuma Yazma, İngilizce, Anlat Bakalım, Eğlenceli Matematik, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Resim, Masa Tenisi, Sokak Oyunları, Ygs Hazırlık Kursları, Ses Eğitimi, Gitar, Bağlama, El Sanatları, Grafik Tasarımı branşlarında 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler keyifli bir yaz tatiline merhaba dediler. Belediye tesislerinin yanı sıra özel salon ve komplekslerde dolu dolu bir yaz dönemine başlayan öğrenciler spor tesislerine ve salon eğitimlerine belediye araçlarıyla güvenli bir şekilde gidip gelecekler.

Demirci: “Güçlü Nesiller Yetiştiriyoruz”

Bu yıl 2500 öğrenciye ev sahipliği yapan yaz okulunda sanattan spora kadar birçok alanda çocuklara ve gençlere hizmet verileceğini vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, öğrencilerin yaz tatillerini kaliteli bir şekilde geçireceklerini, dönem sonunda tüm öğrencilerin kendi branşlarında bilgi ve birikimle ayrılacaklarını sözlerine ekledi. Demirci: “ Belediye bünyesinde tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Yaz Okulları’mızda çocuklarımız yaz tatillerini dolu dolu geçirirken kötü alışkanlık ve arkadaşlardan da uzak duruyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim, kültür ve spor dallarında verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra manevi duygularını güçlendirecek ve onları geleceğe hazırlayacak siyer eğitimlerimizde programlarda yer alıyor” dedi.


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