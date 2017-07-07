31 farklı eğitim noktasında, 99 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verileceği Yaz Okullarında minikler; futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, taekwondo, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama ve resim branşlarında eğitim görmeye başladı. Yaz tatillerini Yaz Okullarında dolu dolu geçirecek olan minikler kendilerine imkan sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.
Yaz Okulları Hızlı Başladı
Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okullarında eğitimlere başlandı. 27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim alacağı Yaz Okulları bu yıl da en eğlenceli okul olmaya aday.