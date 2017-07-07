Yaz Okulları Hızlı Başladı

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okullarında eğitimlere başlandı. 27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim alacağı Yaz Okulları bu yıl da en eğlenceli okul olmaya aday.