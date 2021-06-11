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Yaz Okulları Kayıtları Başladı

Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için yaz okulları ile çeşitli kurslar düzenliyor

Yaz Okulları Kayıtları Başladı

11 Haziran 2021 Cuma 17:40

Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için yaz okulları ile çeşitli kurslar düzenliyor. Eğitime önem veren Çayırova Belediyesi, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için kurslar düzenliyor. Kayıtları başlayan yaz okullarında Kur’an-ı Kerim, futbol, basketbol, müzik, resim, jimnastik, voleybol, kick boks, zeka oyunları, karete, okuma-yazma branşlarında eğitimler verilecek. Tamamen ücretsiz olan kursların kayıtları Bilgi evlerine yapılacak. Yaz boyunca öğrencileri sınavlara hazırlayacak olan Çayırova Belediyesi, 8. sınıflara yönelik LGS, 12. Sınıflara yönelik AYT ve TYT hazırlık, 1. ve 2. sınıfı bitiren öğrencilere yönelik okuma ve yazma kursu düzenleyecek.







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