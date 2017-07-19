Yaz Okullarında eğitimler sürüyor

27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim aldığı Yaz Okullarında çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de erken yaşta farklı spor dalları ile tanışma fırsatı buluyor. 31 farklı eğitim noktasında, 99 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verildiği Yaz Okullarında minikler; futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, taekwondo, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama ve resim branşlarında eğitim görüyor. Yaz tatillerini Yaz Spor Okullarında arkadaşları ile birlikte spor yaparak geçiren çocuklar ve aileleri hizmetten oldukça memnun. Yaz tatili döneminde Yaz spor Okullarını geldikleri için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Gebzeli minikler bu hizmeti için Başkan Amcalarına da teşekkür etti.