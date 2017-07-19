banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaz Okullarında eğitimler sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okullarında eğitimler sürüyor.

Yaz Okullarında eğitimler sürüyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24

27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim aldığı Yaz Okullarında çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de erken yaşta farklı spor dalları ile tanışma fırsatı buluyor. 31 farklı eğitim noktasında, 99 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verildiği Yaz Okullarında minikler; futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, taekwondo, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama ve resim branşlarında eğitim görüyor.  Yaz tatillerini Yaz Spor Okullarında arkadaşları ile birlikte spor yaparak geçiren çocuklar ve aileleri hizmetten oldukça memnun. Yaz tatili döneminde Yaz spor Okullarını  geldikleri için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Gebzeli minikler bu hizmeti için Başkan Amcalarına da teşekkür etti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSKEM Sahillerde Güven Veriyor KOSKEM Sahillerde Güven Veriyor
Kocaeli'de Yağ Aldırma Ameliyatının Ardından Ölüm İddiası Kocaeli'de Yağ Aldırma Ameliyatının Ardından...
Kartepe’de Yüzler Gülüyor Kartepe’de Yüzler Gülüyor
Gençlere 15 Temmuz Anlatıldı Gençlere 15 Temmuz Anlatıldı
Gebze Belediyesinin Hukuksuz Yıkımı Gebze Belediyesinin Hukuksuz Yıkımı
Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta
Yukarı Çık

banner149

KOSKEM Sahillerde Güven Veriyor
Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM sahillerde verdiği cankurtaranlık hizmetiyle tatilcilere güven veriyor.

Haberi Oku