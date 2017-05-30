Yaz Okulu 20 Branşta Hizmet Veriyor

20 branşta eğitim verecek Yaz Okulu’na katılmak isteyen öğrenciler Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezinden başvurularını 20 Haziran tarihine kadar yapabilecekler. Yaş gruplarına göre uzman eğitmenlerin görev alacağı yaz okulu 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi ulaşımı belediye araçlarıyla sağlayacak olan öğrenciler belirlenen tesislerde yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler.



Yaz Okulu 3 Temmuz’da Başlıyor

Kuran-ı Kerim, Siyer, Zeka Oyunları, Okuma Yazma, İngilizce, Anlat Bakalım, Eğlenceli Matematik, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Resim, Masa Tenisi, Sokak Oyunları, Ygs Hazırlık Kursları, Ses Eğitimi, Gitar, Bağlama, El Sanatları, Grafik Tasarımı branşlarında verilen eğitimlere 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler kayıt yaptırabilecek. 2017 Yaz Okulu spor dalları belediye tesislerinin yanı sıra özel salon ve komplekslerde de yapılacak.

Başkan Demirci: “ Çocuklarımız ve Gençlerimiz Yaz Tatillerini En İyi Şekilde Değerlendirecek”