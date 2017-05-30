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Yaz Okulu 20 Branşta Hizmet Veriyor

Çayırova Belediyesi 2016-2017 eğitim sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Yaz Okulu çalışmasını tamamlayarak kayıtları almaya başladı.

Yaz Okulu 20 Branşta Hizmet Veriyor

30 Mayıs 2017 Salı 15:54

 20 branşta eğitim verecek Yaz Okulu’na katılmak isteyen öğrenciler Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezinden başvurularını 20 Haziran tarihine kadar yapabilecekler. Yaş gruplarına göre uzman eğitmenlerin görev alacağı yaz okulu 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi ulaşımı belediye araçlarıyla sağlayacak olan öğrenciler belirlenen tesislerde yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler. 

Yaz Okulu 3 Temmuz’da Başlıyor
Kuran-ı Kerim, Siyer, Zeka Oyunları, Okuma Yazma, İngilizce, Anlat Bakalım, Eğlenceli Matematik, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Resim, Masa Tenisi, Sokak Oyunları, Ygs Hazırlık Kursları, Ses Eğitimi, Gitar, Bağlama, El Sanatları, Grafik Tasarımı branşlarında verilen eğitimlere 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler kayıt yaptırabilecek. 2017 Yaz Okulu spor dalları belediye tesislerinin yanı sıra özel salon ve komplekslerde de yapılacak.
Başkan Demirci: “ Çocuklarımız ve Gençlerimiz Yaz Tatillerini En İyi Şekilde Değerlendirecek”
Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlık uzak durarak yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade den Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci: “ Yaz Okulunda öğrencilerimize manevi eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için müfredat derslerinden spora, el sanatlarından tasarım derslerine kadar bir çok alanda uzman eğitmenlerimiz görev yapıyor. Müziğe ve enstrümanlara yatkınlıkları olan çocuklarımıza alanlarında eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize YGS kursları vereceğiz. Her zaman dediğimiz gibi okul öncesinden üniversiteye kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız” şeklinde ifadeler kullandı. 
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