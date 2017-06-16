banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor

Öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmesi için geniş kapsamlı bir “Yaz Okulu" düzenleyen Çayırova Belediyesi, çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacak 20 branşta kurs kayıtlarını sürdürüyor.

Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor

16 Haziran 2017 Cuma 14:56

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilere kaliteli bir yaz sunan belediye, Kuran-ı Kerim, Siyer, Zeka Oyunları, Okuma Yazma, İngilizce, Anlat Bakalım, Eğlenceli Matematik, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Resim, Masa Tenisi, Sokak Oyunları, Ygs Hazırlık Kursları, Ses Eğitimi, Gitar, Bağlama, El Sanatları, Grafik Tasarımı branşlarında konusunda uzman eğitmenlerle 3 Temmuzda kapılarını açacak. Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezlerinde 20 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek olan Çayırova Belediyesi Yaz Okulu başvuruları kısa sürede rekor sayıya ulaştı.
Yaz Okulları’na Kısa Sürede 2350 Başvuru
Her yıl Çayırova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları 7 ve 14 yaş arası herkesin faydalanabileceği kurslar ile Çayırovalı öğrencilerin güzel bir yaz geçirmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Çocukların eğlenirken öğrenmelerine imkân sağladıklarını ifade eden yetkililer, kayıtların kısa bir süre önce başlamasına rağmen şimdiden rekor düzeyde bir sayıya ulaştığını belirttiler. İki hafta içerisinde 2350 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Okulları’nda son başvuru tarihi olan 20 Hazirana kadar 2 bin 500’ün üzerinde başvuru olması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
LYS için ücretsiz ulaşım LYS için ücretsiz ulaşım
Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor
Akçaray seferlere başlıyor Akçaray seferlere başlıyor
Bayram tatili onlara uzadı Bayram tatili onlara uzadı
Vergi Dairesinden Açıklama Vergi Dairesinden Açıklama
Gebze Sanayiye doydu! Gebze Sanayiye doydu!
Yukarı Çık

banner149

LYS için ücretsiz ulaşım
Büyükşehir Belediyesi LYS için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler koydu

Haberi Oku