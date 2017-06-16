Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor

Öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmesi için geniş kapsamlı bir “Yaz Okulu" düzenleyen Çayırova Belediyesi, çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacak 20 branşta kurs kayıtlarını sürdürüyor.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilere kaliteli bir yaz sunan belediye, Kuran-ı Kerim, Siyer, Zeka Oyunları, Okuma Yazma, İngilizce, Anlat Bakalım, Eğlenceli Matematik, Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Resim, Masa Tenisi, Sokak Oyunları, Ygs Hazırlık Kursları, Ses Eğitimi, Gitar, Bağlama, El Sanatları, Grafik Tasarımı branşlarında konusunda uzman eğitmenlerle 3 Temmuzda kapılarını açacak. Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezlerinde 20 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek olan Çayırova Belediyesi Yaz Okulu başvuruları kısa sürede rekor sayıya ulaştı.

Yaz Okulları’na Kısa Sürede 2350 Başvuru

Her yıl Çayırova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulları 7 ve 14 yaş arası herkesin faydalanabileceği kurslar ile Çayırovalı öğrencilerin güzel bir yaz geçirmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Çocukların eğlenirken öğrenmelerine imkân sağladıklarını ifade eden yetkililer, kayıtların kısa bir süre önce başlamasına rağmen şimdiden rekor düzeyde bir sayıya ulaştığını belirttiler. İki hafta içerisinde 2350 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Okulları’nda son başvuru tarihi olan 20 Hazirana kadar 2 bin 500’ün üzerinde başvuru olması bekleniyor.