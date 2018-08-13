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Yaz Sıcağında Serinleten Yürüyüş

Doğa turizminde kendini geliştiren Kocaeli macera dolu rotalarıyla yürüyüşlerin vazgeçilmez adresi oluyor.

Yaz Sıcağında Serinleten Yürüyüş

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:08

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Turizmde farklı etkinlik arayışları, uygulamaları çeşitlendirirken insanların dikkatleri de yeni turizm alanlarına yöneliyor. Deniz turizminin yanında doğa turizmi de her geçen gün daha da gelişiyor. Deniz ve doğa turizminde adını duyuran Kocaeli doğal güzellikleri bakımından alternatif turizmde akla gelen ilk kentlerden biri. Günümüz insanının spora ihtiyacı olduğu bu dönemde Kocaeli’deki yüzlerce kilometrelik doğa yürüyüş parkurları eğlenerek fiziki aktivasyon sağlıyor. Bol oksijenli yürüyüşler, yaz sıcaklarında serinleyerek spor yapmaya da imkan sağlıyor.     

 

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  'Doğaya Yürüyoruz Kocaeli ' projesi kapsamında hafta sonları değişik parkurlarda yürüyüşler düzenliyor. Bu parkurlardan biri olan Yuvacık Serindere Kanyonu yürüyüşçülerin yeni gözdesi oldu. Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçüler ile doğa sporları tutkunları Serindere Kanyonu’na akın ediyor. 

 

ÇÖP TOPLADILAR

Yürüyüşün başlangıcında parkur hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak yürüyüş parkurlarının temizliği için farkındalık oluşturmak açısından çöp poşetleri dağıtıldı ve parkur boyunca çöpler toplandı. İl dışından katılan katılımcılar da kentin doğal güzelliklerini daha yakından yaşayarak tanıma fırsatı bulduklarını ve çok memnun kaldıklarını belirttiler. Kocaeli’yi sanayi şehri olarak bilirken doğal güzelliklerinin de olduğunu farkına vardıklarını belirten doğaseverler bu tür turlara katılmakta zorluk çektiklerini belediyenin ücretsiz olarak sağladığı etkinlik için teşekkür ettiler.

 

KANYON HAKKINDA BİLGİ
Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sırasında baret ve diğer ekipmanları kullanarak Serindere Köyü'nden başlayan yürüyüşte doğa severler kanyonun içine doğru 5 kilometre ilerlediler. Sarp kayalıklar arasından, şelale ve çağlayanları, kanyonun daraldığı suyun derinleştiği bölgeleri ekip dayanışması içerisinde ilerleyen gruba kanyonun etkileyici atmosferi eşliğinde kanyon ekosisteminde yaşayan kırmızı benekli alabalıklar, su samurları ve diğer canlılar hakkında bilgi verildi. 

 

52 YÜRÜYÜŞ PARKURU

Turizmin gelişmesine önem veren ve projeler uygulayan Büyükşehir Belediyesi bu tür projeleri özellikle destekliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  'Doğaya Yürüyoruz Kocaeli ' projesi kapsamında 52 adet yürüyüş parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Turizm ve doğa sporları açısından  çok hareketli olan Kocaeli,1500 km uzunlukta 52 doğa yürüyüş parkurunu içerisinde barındırıyor.

 

 

 

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