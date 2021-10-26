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Yazar Nurallah Genç Kitapseverlerle Buluştu

Çayırova Kitap Fuarı kapsamında Şair ve Yazar Nurullah Genç söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kitapseverlerle söyleşide buluşan Nurullah Genç ,” Kültürel değerlerimiz, çocuklarımıza kültürümüzün doğru aktarılması ve kültürel yozlaşma’’ konularında önemli bilgiler verdi.

Yazar Nurallah Genç Kitapseverlerle Buluştu

26 Ekim 2021 Salı 13:41


Söyleşiye katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi selamla konuşmasında,“İmza günleri söyleşiler ve tiyatro etkinlikleri ile dolu dolu bir Kitap Fuarı geçirmekteyiz. Nurullah Genç gibi birçok önemli yazarımızın aramızda olması ve sizlerin ilgisi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kültürel etkinliklerin devamı gelecek’’ dedi.

 Çiftçi konuşmasının ardından katılımlarından dolayı teşekkür ettiği Yazar Nurullah Genç’e çiçek ve plaket takdim etti.

Söyleşisine şiirle başlayıp şiirle bitiren Nurullah okurları için kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.









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