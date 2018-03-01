Yazarlık Atölyesi’nde yeni dönem başlıyor

01 Mart 2018 Perşembe 09:51
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde 2. Dönem kayıtlar başladı. Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazeteci Süleyman Özışık eğitmenliğinde gerçekleşen olan Yazarlık Atölyesi için kayıtlar 4 Mart Pazar gününe kadar Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılmakta. Katlımın kontenjanla sınırlı olduğu Yazarlık Atölyesi kursu 4 Mart Pazar gününden itibaren 6 hafta boyunca her Pazar saat 15:00 ile 18:00 saatleri arsında gerçekleşecek. Detaylı bilgi 0(262) 644 56 89 numaralı telefonlardan verilmekte.
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