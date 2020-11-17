Yazarlık Kursları İçin Yazılı Mülakat Yapıldı

‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarına katılmak isteyenler için yazılı mülakat yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurs kayıtları için başvurular 12 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Bu yıl 7. düzenlenen kurslar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde kurslara kayıt yaptırmak isteyenler için yazılı mülakat yapıldı.

YAZILI MÜLAKAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle bu yıl 7. düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursları Yazma tutkusunu hisseden ve tutkularını eyleme dönüştürmek isteyen yazar adaylarına büyük imkanlar sağlıyor. Bu zamana kadar bir yazar adayının eğitim aldığı kursların yeni dönemi için yazılı mülakat yapıldı.

PANDEMİ KURALLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Kütüphanesi’nde, kurslara kayıt yaptırmak isteyen yazar adayları için yapılan yazılı mülakatta pandemi kuralları göz ardı edilmedi. Salgın nedeniyle mülakatlar bu yıl 40’ar kişilik 3 grupta yapıldı.

36 KİŞİ SEÇİLECEK

Bu yıl pandemi nedeniyle dersler, haftada bir gün, ikişer saat şeklinde verilecek. 120 kişinin başvuru yaptığı kurslar için 3 ayrı sınıf oluşturulacak. Her sınıf için 12 asil; 6 yedek olmak üzere 36 yazar adayı seçilecek. Yazar adaylarının seçilmesinin ardından 5 aylık yazarlık okulu başlangıç eğitimleri başlayacak.

YAZARLIK OKULU

‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursları yazar adaylarına yazarlık, öykü-deneme-senaryo, yazıda planlama, hikâye türleri ve kurgulama teknikleri, yazım teknikleri, editörlük, roman türü ve teknikleri konularda eğitim imkanı sunuyor.

ÇOCUK EDEBİYATI YAZARLIĞI

Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursta eğitim alacak kursiyerler, çocuk edebiyatının tür ve özellikleri, çocuk kitaplarında içerik, macera kitabı oluşturmak, fantastik çocuk edebiyatı, çocuk hikaye ve romanları, okul öncesi anlatıları konularında kurs görecekler.















