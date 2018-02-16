‘’Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyorum’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Baran Aslan ve yönetimi makamında ağırladı. Samimi geçen görüşmede yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri değerlendirilirken, ülkemizde ki yaşanan son gelişmeler üzerine Türkiye’de ki birlik ve beraberliğin önemine özellikle vurgu yapıldı. Karaosmanoğlu ayrıca, “Büyük Birlik Partisi’nin kurulduğu günden bu yana gerek rahmetli devlet adamı ve şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu döneminde, gerekse daha sonra uyguladığı yapıcı politik anlayışla Türk siyasi hayatına sağlam bir doku katmıştır. Rahmetli Yazıcıoğlu’nu bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

“YAPILAN FEDAKÂRLIK VE CESARETİ ASLA UNUTMAYACAKTIR”

İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da çok güzel bir şekilde ifade ettiği “Toplu attıkça yürekler, Onu top sindiremez!” mısralarının sırrına vâkıf olduğumuz günlerden geçiyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu çetin ve mühim günlerde birliğimizi ve dirliğimizi korumak ve gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, Hükümetimiz, devletimiz, milletimiz ve kahraman ordumuzla tek vücut olmamız gereken bu zamanda Alperen Ocaklarının da her zamanki gibi ortaya koyduğu bu net ve kararlı duruş çok önemlidir. Bu duruş ülke sınırlarımız dışında ki ve içinde ki terör odaklarına karşı verilmiş en güzel cevaptır. İnanıyorum ki milletimiz bu günlerde yapılan fedakârlık ve cesareti asla unutmayacaktır” şeklinde konuştu. Birliktelik karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.