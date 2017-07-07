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Yazın Eğlencesi 'Akbatı Yaz Okulu'nda

Çocuklara keyifli ve aynı zamanda eğitici bir tatil fırsatı sunacak Akbatı Yaz Okulu başlıyor. 11 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz okulu, konusunda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek toplam 8 etkinlikten oluşacak. Çocuklara hobi kazandırmayı amaçlayan değerli içeriklerden oluşan etkinlikler her salı ve perşembe günleri saat 14.00-16.00 arasında gerçekleşecek.

Yazın Eğlencesi 'Akbatı Yaz Okulu'nda

07 Temmuz 2017 Cuma 15:52

Çocuklara keyifli bir tatil sunmaya hazırlanan Akbatı AVYM, eğlendirirken öğrendirecek ve hobi kazandıracak birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Yaz Okulu’nda minikler, 11 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde her salı ve perşembe saat 14.00 – 16.00 arasında uzman eğitmenler eşliğinde birbirinden farklı aktiviteleri deneyimleyecek.

Çocuklar; Sanat Öğretmeni Hüseyin Özçoban, Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Hülya Kanbay ve Seiba Masal Anlatıcıları’ndan Senem Donatan eşliğinde gerçekleşecek etkinliklerde, yaratıcılıklarını artırırken, el becerilerini geliştirecek. 

4 -12 yaş arası çocukların ücretsiz olarak katılabileceği Yaz Okulu’nda minikler, kendi yaşıtlarıyla, resimden, müziğe, masaldan el işine kadar birbirinden eğlenceli birçok aktiviteyi deneyimleyip keyifli bir dört hafta geçirme fırsatını bulacak.

Program

11 Temmuz Salı / Hüseyin Özçoban ile Ünlü Ressamların Resimlerini Tanıyalım

13 Temmuz Perşembe / Hüseyin Özçoban ile Çerçevenin İçini Sen Doldur: Dev Mandalalar

18 Temmuz  Salı / Hüseyin Özçoban ile Kendini Bul

20 Temmuz Perşembe / Hüseyin Özçoban ile Akbatı Gazetecilerinden İyi Haberler

25 Temmuz Salı / Hüseyin Özçoban ile Tam Çocuklara Göre Bir Yer: Kilden Sadece Çocukların Girebildiği Bir Sokak Tasarlıyoruz

27 Temmuz  Perşembe / Hülya Kanbay ile  Orff Metodu ile Vücudumuzla Müzik Yapıyoruz

1 Ağustos Salı / Seiba Masal Anlatıcılarından Senem Donatan ile Büyülü Dağa Yolculuk

3 Ağustos Perşembe / Hüseyin Özçoban ile  Önemli İdolleri Siz Giydirin

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