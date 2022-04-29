YEDEP’TE Başvuru Tarihi Uzatıldı

Kocaeli Kent Konseyi’nin, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı’na (YEDEP) 5 milyonluk bir bütçe ile destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezlerinde tamamladı. 1 Nisan tarihi itibariyle proje başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2022 olarak açıklanan proje destek başvuruları, Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 13 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.





BÜYÜKŞEHİR’DEN 5 MİLYONLUK DESTEK

Kocaeli kentimizde toplum yararı için yapılan çalışmaların uygulanmasına ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak için, Kocaeli Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 milyonluk bir bütçe ile destek verdiği Yerel Destek Programı’nda başvuru süreci uzatıldı.

100 PROJE DESTEK ALACAK