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YEDEP’TE Başvuru Tarihi Uzatıldı

Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında proje destek başvuruları için son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı

YEDEP'TE Başvuru Tarihi Uzatıldı

29 Nisan 2022 Cuma 09:32

 Kocaeli Kent Konseyi’nin, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı’na (YEDEP) 5 milyonluk bir bütçe ile destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezlerinde tamamladı. 1 Nisan tarihi itibariyle proje başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 29 Nisan 2022 olarak açıklanan proje destek başvuruları, Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 13 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.



BÜYÜKŞEHİR’DEN 5 MİLYONLUK DESTEK

Kocaeli kentimizde toplum yararı için yapılan çalışmaların uygulanmasına ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak için, Kocaeli Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 milyonluk bir bütçe ile destek verdiği Yerel Destek Programı’nda başvuru süreci uzatıldı.

 

100 PROJE DESTEK ALACAK

YEDEP Programı kapsamında; Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konu başlıklarında Sivil Toplum kuruluşları tarafından uygulanacak 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe desteği verilecek. STK’lar hazırlayacakları proje başvurularını 13 Mayıs 2022 tarihi saat 17.30’a kadar, daha önce olduğu gibi sivildunyakocaeli.com adresinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak yapmaya devam edebilecek. Ayrıca başvurular ile ilgili bilgi için yedep@kocaelikentkonseyi.org e-mail adresi aracılığı ile STK’lar sorularını yöneltebilir.
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