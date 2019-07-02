Yedi katlı kapalı otopark Eylül'de hizmete giriyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze’nin en işlek caddelerinden Kızılay’da yapımı süren yedi katlı otoparkın geldiği son durumu yerinde inceledi. Toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olan otoparkın, beş yüz araç kapasiteli olacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Hummalı bir şekilde yapım çalışmaları devam eden ve iş programında aksama olmayan otoparkımız, planlanandan iki ay önce bitecek. Kent merkezinde yer alan otoparkımız Eylül ayının başında hizmete girecek” dedi.

“BÖLGEMİZİ TRAFİK AÇISINDAN RAHATLATACAK”

Gebze Kent Meydanı’nda yer alan üç bodrum kat, zemin ve üç normal katın yer aldığı otoparkın kent içi parklanmada çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “İnşaatımız hızlı gidiyor, iş programında bir aksama yok. Hatta iş programının iki ay önünde gidiyor. 500 araçlı otoparkımız bölgemizi trafik açısından da rahatlatacak” diye konuştu. Bölge esnaflarının ve vatandaşların görüşlerini alarak şehri yönettikleri ifade eden Başkan Büyükakın, “Otoparkımız sayesinde bölgemizdeki araç trafiği ve parklanması yönetilebilir hale gelecek. Şunu da dile getirmeliyim ki, bir alana ne kadar araç geliyor ve kolay erişilebiliyorsa orada ekonomik canlılık da olmaktadır. Bu otoparkımız bize bunu da sağlayacaktır” ifadelerini sarf etti.

BÜYÜKGÖZ, “BÜYÜKŞEHİR GEBZEMİZE BÜYÜK ÖNEM GÖSTERİYOR”

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilece, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılabilecek otopark için açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Otoparkımız kent merkezindeki araç trafiğine büyük bir rahatlama, bölge esnafımızın işlerine de daha büyük kolaylık ve işleyiş getirecek. Bu otopark sayesinde trafik akışı da rahatlayacak. Otopark yapım programının iki ay önden gitmesi de Büyükşehir Belediyemizin Gebze’ye gösterdiği büyük önemdir” dedi. AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gebze Belediye Başkanımız ile birlikte insanımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur da yer aldı.





