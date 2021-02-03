Yeni Akif’ler Yetiştirebiliyor Muyuz?

TBMM tarafından 2021 yılı, İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili yıllardan beri anma toplantıları organize ediliyor.

Bu yıl geniş çaplı anma etkinlikleri yapılacak. Yapılan anma toplantılarına ruh ve heyecan vermek, yeni Akif’lerin yetişeceği, gençlere Akif ruhunu empoze edecek toplantılar organize etmek gerekiyor.

Şöyle elimize mikrofon alıp sokağa çıksak, acaba kaç gencimiz Akif’i anlatabilir, İstiklal Marşı’nın ifade ettiği anlamı söyleyebilir, Akif’in hayatı hakkında geniş bilgiler verebilir? Şair ve şiir konusunda kaç gencimiz, fikirlerini beyan edebilir?

2021 İstiklal Marşı yılı ve Akif’in vefat yıldönümünde, Akif’i yeniden anmak ve anlamak, özellikle gençlere tanıtmak gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleriyle ilgili yıllar önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne kültür hizmeti olarak belgesel hazırlamıştık.

Belgesel çekimlerine bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte İstanbul Edirnekapı’daki Akif’in mezarı başında Fatiha okuyup, sayın Başkanla söyleşi yaparak, belgesel çekimlerimizi gerçekleştirmiştik.

MEHMET AKİF ERSOY BELGESELİ

Belgesel çekimlerimizde Akif’in torunlarından Sema Argun Hanım ile tanışmış ve Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile tanıştırmıştık. Hazırladığımız bu belgesel bugün halen birçok TV kanalında yayınlanıyor. Merhum Akif’i bu belgesel çekimlerinde biz de yakından tanımıştık. Gerçekten Akif’i anlamak ve anlatmak için önce tanımak gerekiyor.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırladığımız Akif’in eser ve hizmetlerini anlatan belgeselin senaryo metninde Akif ile ilgili çok önemli araştırmalara yer vermiştik. Yeni Akif'lerin yetişmesini sağlayacak iklimi oluşturmak sadece resmî kurumların değil, hepimizin görevi.

2021 İstiklal Marşı yılı ve vefat yıl dönümünde Merhum Akif’i bir kez daha rahmet ve şükranla anarken, Akif ile ilgili hazırladığım belgeselin bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=y8mLPKbYJkY

Gençlere Akif’i nasıl tanıtabiliriz ve nasıl yeni Akif’ler yetiştirmeliyiz konusunda mesaj ve yorumlarınızı bekliyorum.

MEHMET AKİF ERSOY

Tarihe sığmayan bir destanın sahibi… Milli ve manevi heyecanımızın kükreyen sesi. Bir şair, bir ilim adamı, bir kahraman, bir lider, bir mütefekkir bir gazeteci ve aynı zamanda bir eğitimci. Eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi…

Mehmet Akif Ersoy, yüreğindeki vatan ve millet sevgisi, hürriyet aşkı, mücadele azmiyle, kendi onuruna olduğu kadar ait olduğu inancın ve milletin onuruna son derece düşkün bir şahsiyetti. Benzersiz bir kahramanlık destanı olan İstiklal Marşıyla milletimizin gönlündeki seçkin yerini aldı. Onun kaybolmayan heyecanı, sesi ve nefesi ruhlarda silinmez izler bıraktı.

Mütareke ve İstiklal Mücadelesi döneminde esarete isyan eden, milletini uyanmaya ve davranmaya çağıran bir aksiyon adamı olan Akif’ in hayatı son derece önemli. Sözleriyle fiilleri bire bir örtüşen bu değerli insanı anlamamak, anlayamamak bir noksanlıktır. Mehmet Akif Ersoy’u yürekten gelen bir sevgiyle, minnetle ve şükranla anarak Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ediyoruz. Vatansever her Türk gencinin Akif’i tanıması ve kabrini ziyaret ederek ruhuna Fatihalar okuması gerekiyor. Dualarımız Akif’e. Rahmet O’na olsun...

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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'mız ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze'de www.gazetegebze.com.tr Belgeselcinin Not Defteri köşesinde kaleme aldığım yazıların linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=982&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4428&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3076&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=34790