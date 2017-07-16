Yeni Alanya 15 Temmuz Basın Sergisi'nde

AVRASYA Radyo Televizyon ve Gazeteciler Birliği'nin katkılarıyla Adana Büyük Sürmeli Oteli Akdeniz Salonu'nda açılan TGF (Türkiye Gazeteciler Federasyonu) 15 Temmuz Basın Sergisi, 1 yıl önce ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin yarattığı hazin tabloyu bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde yapılan 53. TGF Başkanlar Konseyi toplantısı kapsamında açılan sergi, Anadolu basınının darbeye karşı aldığı cesur tavrı göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, açılışta yaptığı konuşmada "Yerel basınımız, hain darbe girişimi karşısında verdiği tarihi sınavla yüz akımız olmuştur. Gerek milli ve manevi değerler konusunda, gerekse demokrasi ve özgürlükler konusunda her zaman hassasiyet gösteren Anadolu basını, bundan böyle de vatanperver saflarda yer almaya devam edecektir. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah güzel ülkemizi böylesine hain ihanetlerden korusun" dedi. SERGİDE ALANYA DA TEMSİL EDİLİYOR Adana'da açılan 15 Temmuz Basın Sergisi'nde Alanya da temsil ediliyor. Sergide 'Demokrasi Kavşağı' başlıklı sürmanşet ve 'Son darbe' başlıklı manşetimizin yer aldığı darbe teşebbüsü sonrası sayısıyla Yeni Alanya da yer alıyor. 53. TGF Başkanlar Konseyi ve çeşitli TGF etkinlikleri için Adana'da bulunan TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de bu önemli serginin açılış kurdelesini kesenler arasında yer aldı.