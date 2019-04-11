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“Yeni bir hizmet akımını başlatacağız”

Başkan Büyükakın, esnaf ve oda yönetimleriyle olan görüşmesinde yerel kalkınma projelerine hız kazandıracaklarını söyledi.

'Yeni bir hizmet akımını başlatacağız”

11 Nisan 2019 Perşembe 16:21

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Şoförler Odası Başkanı Kemal Kaya ve yönetimlerinin yanı sıra Balıkhan esnafını makamında kabul etti. Samimi geçen görüşmelerde esnafların mutlu olacağı bir kent vizyonuyla göreve başladıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Esnafımızın kazanması ve kazançlarının artması için elimizden geleni yapacağız. Yerel kalkınma projelerimize hız kazandıracak, hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla kentin ekonomik değerlerini daha cazip hale getireceğiz” dedi.

Görüşmelerde Kocaeli’nin tamamına hâkim olduklarını, göreve başlar başlamaz çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarımızın yanı sıra esnafımızla, sanayicimizle ve yatırım yapmak için gayret eden iş dünyamızla yakın mesai içerisinde olduklarını söyledi. Toplumun temel beklentilerini, hizmet noktasında nereye ne yapılması gereğini çok iyi bildiklerini bir kez daha vurgulayan Büyükakın, “Kocaeli’nin ekonomik alanlardaki avantajlarının yanı sıra vatandaşların şehir hayatına katılımının en yüksek olduğu kentler arasında olmasını da istiyoruz. Bu nedenle hayata geçireceğimiz ve alt yapısını hazırlamaya başladığımız projelerimizle yeni bir hizmet akımını başlatacağız” ifadelerini sarf etti.

“HER PROJEYİ ESNAFLARIMIZLA VE İŞ DÜNYAMIZLA YÜKSELTECEĞİZ”

Esnaflarla ve oda yönetimleriyle olan birlikteliklerde gelen önerileri de dikkatli bir şekilde dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, kentin sahip olduğu ekonomik değerleri daha da cazip hale getirmek için yeni bir bakış açısıyla hareket ettiklerini dile getirerek, “Değerlerimizi markalaştırmaya, pazar oluşturmaya ve yeni pazar girişimlerine destek olacağız. Bu konuda esnafımızın taleplerini de değerlendireceğiz. Ortak akıl burada devreye girecek, harekete geçireceğimiz her projeyi esnaflarımızla ve iş dünyamızla yükselteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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