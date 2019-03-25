"Yeni bir hizmet hamlesi başlatacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi seçim çalışmalarına işyeri, esnaf, dernek ve ev ziyaretleri ile devam ediyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Meclis Üyesi Adayları ve parti yöneticileri yoğun bir tempoda çalışma yapan Bünyamin Çiftçi, projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istiyor. Balkan Türkleri Derneği Üyeleri kahvaltıda bir araya gelen Çiftçi, bu seçimlerden de zaferle çıkacaklarına ve en güçlü desteğin, Çayırova’dan geleceğine inandığını ifade etti.



AK Parti’nin 17 yıldır genelde ve 15 yıldır yerelde Çayırova’ya büyük hizmetler aldığını ifade eden Çiftçi, Çayırova’ya yapılan en büyük hizmetin ilçe statüsü kazandırmak olduğunu belirterek, ilçe olduktan sonra hizmetlerin arttığını söyledi.

YENİ BİR HİZMET HAMLESİ

31 Mart’tan sonra Çayırova’da yeni bir hizmet hamlesi başlatacaklarını ifade eden Çiftçi,” Eğitim, spor, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda Çayırova’yı marka ve bilinirliği yüksek bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Çayırova’yı 15 yıldır AK Parti yönetiyor. Yeni dönemde de inşallah yönetmeye devam edeceğiz. Halkımızla istişare edeceğiz. Vatandaşlarımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada Çayırova’ya yapılan hizmetler hız kesmeden devam edecek ”dedi.

Seçimlerinden sonra Çayırova halkına en kısa sürede güler yüzlü gönül belediyeciliği hizmeti vereceklerini, hizmet memnuniyetine en üst seviyede tutmak ve vatandaşların ‘benim belediyem’ diyeceği çalışmalar yapacaklarını belirten Çiftçi, önemli olan vatandaşların hizmete hızlı bir şekilde ulaşması olduğunu sözlerine ekledi.