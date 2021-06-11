Yeni Cedit İçin İlk Kazma Vuruldu





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Gövdemi altına koydum” dediği Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruldu. Basın ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği ilk yıkım işlemiyle büyük dönüşüm başlamış oldu.

2 KATLI BİNA YIKILDI

Geçtiğimiz Mart ayında uzlaşma görüşmelerinin başladığı Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için ilk yıkım gerçekleştirildi. Cedit Mahallesi, Eski Hastane Sokak No: 79 4159 ada 12 nolu parselde bulunan 2 katlı bina alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler tarafından yıkıldı.

“YENİ CEDİT’TE HAK SAHİPLERİ YAŞAYACAK”

Yıkım öncesi proje haklında bilgilendirme yapan Emlak İstimlak Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Cedit’in en eski mahallelerden biri olduğunu hatırlatarak, itfaiye ya da ambulansın dahi buraya giremediğini belirtti. Cedit’te hak sahibi olan vatandaşların burada yaşayacaklarını vurgulayan Yamak, projenin yüzde 67’lik kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini vurguladı.

376 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya da devam ediyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 461 kişi ile görüşen Büyükşehir, 376 kişi ile sözleşme imzaladı. 85 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Toplam kamulaştırılan alan ise 9078 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 19 milyon TL oldu.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

PROJE MAKETİ PROJE OFİSİNDE SERGİLENİYOR

1541 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gövdemizi altına koyduk’ dediği projenin maketi Kadıköy Mahallesi’ndeki Katlı Otopark’ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi’nde sergileniyor.



























