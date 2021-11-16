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Yeni Cuma Camiinde Tehlike Arz Eden Kurumuş 2 Ağaç Kaldırılacak

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nce kuruduğu için tehlike arz ettiği tespit edilen 2 ağaç Büyükşehir Belediyesince kaldırılarak yenileri dikilecek

Yeni Cuma Camiinde Tehlike Arz Eden Kurumuş 2 Ağaç Kaldırılacak

16 Kasım 2021 Salı 12:44

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Pertevpaşa Camii (Yeni Cuma) avlusunda bulunan ve tehlike arz eden 2 ağacı, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nce alınan karar doğrultusunda kaldırılacak. Kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilecek.

 

2 AĞAÇ KURUDU

İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan Pertevpaşa Camii (Yeni Cuma) avlusunda bulunan, sit alanı dahilinde kalmayan, kurumaları sebebiyle cami cemaati için tehlike arz eden 2 adet ağaç için Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.

 

KÜLTÜR VARLIKLARI KARAR ALDI

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında ağaçların kuruduğu, canlılık belirtisi göstermediği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı için kaldırılabileceği belirlendi. Gerekli yazışmalar yapılarak ağaçların kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına gerekli izinler verildi. Büyükşehir Belediyesi, gerekli önlemleri alarak ağaçlar kaldırılacak. Kaldırılan ağaçların yerine yenileri dikilecek.




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