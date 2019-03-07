Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri

2 Mart 2019 Cumartesi günü İMO Kocaeli Eğitim Salonu’nda düzenlenen “İdecad ile Bir Projenin Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliği Karşılaştırılarak Çözülmesi” seminerine 55 kişi katılım sağladı.



Açılış konuşmasını İMO Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut’un yaptığı semineri, İnşaat Mühendisi Ahmet İnce verdi. İnce seminerde, "1 Ocak 2019 Yılı İtibari ile Uygulamaya Giren Türkiye Yeni Deprem Yönetmeliği ile Uyumlu Olarak İdecad çizim programı ile bir projenin eski ve yeni deprem yönetmeliği karşılaştırılarak çözülmesi konusunda bilgiler verdi.



Eski yönetmeliğe kıyasla yeni yönetmelikte göze çarpan değişiklik ve yenilikleri uygulamalı bir örnek proje üzerinde detaylı bir şekildi bilgilendirilen üyeler eğitimden oldukça memnun ayrıldılar.



Soru-cevap bölümüyle devam eden seminerin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut katkılarından dolayı İnşaat Mühendisi Ahmet İnce’ye teşekkür etti.