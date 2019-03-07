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Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından “İdecad ile Bir Projenin Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliği Karşılaştırılarak Çözülmesi” semineri düzenlendi.

Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri

07 Mart 2019 Perşembe 16:27

2 Mart 2019 Cumartesi günü İMO Kocaeli Eğitim Salonu’nda düzenlenen  “İdecad ile Bir Projenin Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliği  Karşılaştırılarak Çözülmesi” seminerine 55 kişi katılım sağladı.

Açılış konuşmasını İMO Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut’un yaptığı  semineri, İnşaat Mühendisi Ahmet İnce verdi. İnce seminerde, "1 Ocak  2019 Yılı İtibari ile Uygulamaya Giren Türkiye Yeni Deprem Yönetmeliği  ile Uyumlu Olarak İdecad çizim programı ile bir projenin eski ve yeni  deprem yönetmeliği karşılaştırılarak çözülmesi konusunda bilgiler verdi.

Eski yönetmeliğe kıyasla yeni yönetmelikte göze çarpan değişiklik ve  yenilikleri uygulamalı bir örnek proje üzerinde detaylı bir şekildi bilgilendirilen üyeler eğitimden oldukça memnun ayrıldılar.

Soru-cevap bölümüyle devam eden seminerin ardından İnşaat Mühendisleri  Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut katkılarından dolayı İnşaat  Mühendisi Ahmet İnce’ye teşekkür etti.


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