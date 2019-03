"Yeni Dilovası'nı inşa edeceğiz"

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırarak Dilovası'nın dört bir yanında ki vatandaşlara ulaşmaya çalışan ve destek isteyen Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dur durak bilmeden şafak vakti yola çıkarak gecenin geç saatlerine kadar Dilovası'nda ki vatandaşlarla bir araya geliyor.

Gittiği her yerde çocuklarımızın geleceği için hayallerimiz var. Çocuklarımıza güzel bir Dilovası bırakmak istiyoruz diyen Şayir, "31 Mart yerel seçimlerinde Dilovası'na hizmet sevdamız, halkımızdan inşallah takdir görecek, ilçemiz Cumhur İttifakı ile büyüme, gelime ve güçlenme yoluna devam edecektir. Yola çıkarken halkımıza seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz projelerimiz beş yıl sonra ilçemizin ve halkımızın hizmetinde olacaktır” dedi.

DİLOVASI'NI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

Belediye Başkanlığı döneminde yerel yönetimlerde çığır açmış Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç, halkımızın desteği ve hayır duasıyla 31 Mart'ın ardından ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz diyen Şayir, "Dilovası'nın gönlü güzel insanı gibi güzel bir Dilovası'nı yeniden inşa etmek için ekibimizle canla başla çalışacağız. Geleceğin Dilovası'nın adımlarını atacağız. Planlamasını yaptığımız ve hayata geçirmeye kararlı olduğumuz projelerimiz ile Dilovası'nın çehresini değiştireceğiz.

ULAŞILABİLİR BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir Dilovası hedefiyle ortak aklın egemen olduğu, katılımcı, şeffaf, adil bir yönetim anlayışıyla Dilovası'nın kadirşinas halkının her zaman hizmetinde olacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın her daim yanında olacağız. Ulaşılabilir bir başkan olacağım. Yeni fikirler üreteceğiz, yeni projeler üreteceğiz, üreterek her zaman kalitemizi üst noktalara taşıyacağız.

AK Parti iktidarının gücü ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile İlçemiz hak ettiği hizmeti alacaktır. Sizlerden alacağımız güven ve destek ile projelerimizi hayata geçireceğiz. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Dilovası mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz artık Dilovası'nda yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Yeni Dilovası'nı inşa etmek istiyoruz. Yeni Dilovası'nın inşasında tüm Dilovalı hemşerilerimizin desteğini bekliyorum" dedi.