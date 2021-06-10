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Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü Öne Sürülen Anneye Dava

- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor

Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü Öne Sürülen Anneye Dava

10 Haziran 2021 Perşembe 09:27

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda 18 Ocak'ta, annesinin cinnet getirerek bıçakladığı iddia edilen bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu sanık M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, sanık M.T ile müşteki eşi H.T'nin 9 yıldır evli olduğu ve 3 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Bel ağrısı nedeniyle gittikleri hastaneden eve döndüklerinde duşa giren sanığın gereğinden fazla duşta kaldığı aktarılan iddianamede, banyoya giden H.T'nin, yere baktığında bir bebek gördüğü, kucağına aldığında ise bebeğin boğazında kesi izleri fark ettiği ifade edildi.

Bunun üzerine müşteki H.T'nin eşini de alarak ilçedeki özel bir hastaneye gittiği, burada bebeğin vefat ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Çiftin olay günü alınan ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanığın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokağı'nda ikamet eden hamile M.T, 18 Ocak'ta sancılarının başlamasının ardından evde doğum yapmış, daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklamıştı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürmüş, yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenmiş, tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



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