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Yeni Dönem Covid-19 Mücadelesi 8 Maddeyle Sürecek

Büyükşehir Koordinasyonunda yeni normalleşme döneminde koronavirüsle mücadelede neler yapılacağı belirlendi

Yeni Dönem Covid-19 Mücadelesi 8 Maddeyle Sürecek

03 Mart 2021 Çarşamba 13:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme dönemi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilk Covid19 toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan 8 kararla yeni normalleşme döneminde koronavirüsle mücadelede neler yapılacağı belirlendi. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın başkanlık ettiği toplantıya ilçe belediye başkan yardımcıları, Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve teknik personeller katıldı.

 

UYGULAMA BİRLİĞİ VURGUSU

Koordinasyon toplantısında normal çalışma saatlerine dönülmesiyle personel sayısının ve hareketliliğin arttığı belirtilerek bunun göz önünde bulundurularak temasın azaltılmasının faydalı olacağı vurgulandı. Temizlik ürünlerinin personele zarar vermeyecek şekilde seçilmesi ve standart kazandırılması gerektiği belirtilen toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun vereceği karar sonrası programların düzenlenmeye başlanacağı ve dikkat edilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Ayrıca sosyal alanlarda bir uygulama beraberliği sağlanması da vurgulandı.

 

 

COVID19 TOPLANTI KARARLARI

3 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda İlçe Belediyelerle Dezenfeksiyon Koordinasyon Toplantısı Kararları:

 

1.      Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış ortam dezenfektanları kullanılmalı ve kullanım talimatlarına riayet edilmesi sağlanmalı. Kişisel koruyucu ekipman kullanımında uygulama birliği oluşturulmasına.

 

2.      Çalışma mekânların da sağlık bakanlığının hazırladığı kılavuza eksiksiz riayet edilmesi sağlanmalıdır. Farkındalık oluşturmak için broşür çalışmaları yapılmasına.

 

3.      Pazar yerlerine uyarı levhaları ve bilgilendirici afişlerin oluşturulmasına.

 

4.      Sosyal mekânlarda uygulama beraberliği oluşturulması gerekmektedir. Düğün ve nikâh vb etkinlikler sırasında ilimiz için belirlenen kişi sayısına ve mesafeye riayet ederek gerçekleştirilmesine

 

5.      Yeni bir karar alınıncaya kadar öncelikler içinde yer almayan etkinliklere(cenaze, taziye, düğün vs) toplu taşıma aracı belediyelerce vatandaşlara tahsis edilmemesine,

6.      Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilimizde hizmet veren toplu taşıma araçlarına, servis araçlarına, ticari taksilere ve pozitif vaka çıkan evlere kullanım şekli ve sıklığını içeren broşür ve dezenfektan kiti verilmesine.

 

7.      Kademeli normalleşme döneminde kurulan iletişim ağının etkin olarak kullanılmasının sağlanması ve bilgi birikiminin paylaşılmasına.

 

8.      Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe müftülüklerinin cami yoğunluğuna göre el ulv cihazı ve dezenfektan sağlanmasına.

 






 

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