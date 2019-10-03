banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Elektrik’e Konkordato

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın kurucusu ve ortakları arasında yer aldığı Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortaklığı Yeni Elektrik Üretim A.Ş Konkordata ilan etti. İMES OSB içerisinde 2013 yılından bu yana doğalgazdan elektrik enerjisi üreten firma, bir çok endüstriyel tesis için atardamar niteliği taşıyordu.

Yeni Elektrik'e Konkordato

03 Ekim 2019 Perşembe 15:05

 Santral,  865 MWe DGKÇS ulusal şebeke ve İstanbul metropolü başta olmak üzere civarındaki yoğun yerleşim bölgelerine ve endüstriyel tesislere elektrik sağlıyordu. Firmanın, bir süredir bankalarla yürüttüğü borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası mahkeme kanalıyla konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Elektrik enerji sektöründe önemli bir firma olan Yeni Elektrik Üretim  A.Ş’nin yüzde 60’ını Unit Investment NV, yüzde 40’ını İtalyan Ansaldo Energia firması  kontrol ediyordu.

Firma, 2018 yılında yaptığı olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ortaklıktaki  Hollanda firması European Energy Systems S.A’dan  Erhan Özil getirilmişti. Firmada, Ünal Aysal’In şirketi Ünit İnvesment N.V ‘den Ercan Aysal’da yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyordu.

MALİYETLER YÜKSELDİ ÜRETİMLER KISILDI

Yeni Elektrik A.Ş gibi  doğalgaza dayalı santraller, son dönemde tüketim taleplerinin düşmesi ve üretilen elektriğin maliyetlerinin yüksek oluşu, sudan elektrik üretiminin artmasının da etkisiyle ya üretimlerini kıstı ya da tümüyle şirketlerini devretmek zorunda kaldı. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı, önceki yıllarda yüzde 50’ye kadar çıkarken, şimdilerde bu oran yüzde 20’ler düzeyine kadar geriledi. Yeni Elektrik AŞ de bu süreçten olumsuz etkilenerek faaliyetlerine devam edemedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ALUEXPO 2019 için geri sayım başladı ALUEXPO 2019 için geri sayım başladı
Tezmaksan’dan ‘Operatörsüz Fabrika’ Farkı Tezmaksan’dan ‘Operatörsüz Fabrika’ Farkı
GTO ile Vakıfbank işbirliğine gitti GTO ile Vakıfbank işbirliğine gitti
Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi davası Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi...
Kültür ve sanatın yeni adresi Kocaeli Kongre Merkezi olacak Kültür ve sanatın yeni adresi Kocaeli Kongre Merkezi...
GTÜ Ar-Ge Bütçe Oranında Birinci Üniversite GTÜ Ar-Ge Bütçe Oranında Birinci Üniversite
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

ALUEXPO 2019 için geri sayım başladı
2019 yılının en büyük metalurji buluşmaları olarak bakılan 6.Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina...

Haberi Oku