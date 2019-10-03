Yeni Elektrik’e Konkordato

Elektrik enerji sektöründe önemli bir firma olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş’nin yüzde 60’ını Unit Investment NV, yüzde 40’ını İtalyan Ansaldo Energia firması kontrol ediyordu.
Firma, 2018 yılında yaptığı olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ortaklıktaki Hollanda firması European Energy Systems S.A’dan Erhan Özil getirilmişti. Firmada, Ünal Aysal’In şirketi Ünit İnvesment N.V ‘den Ercan Aysal’da yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyordu.
MALİYETLER YÜKSELDİ ÜRETİMLER KISILDI
Yeni Elektrik A.Ş gibi doğalgaza dayalı santraller, son dönemde tüketim taleplerinin düşmesi ve üretilen elektriğin maliyetlerinin yüksek oluşu, sudan elektrik üretiminin artmasının da etkisiyle ya üretimlerini kıstı ya da tümüyle şirketlerini devretmek zorunda kaldı. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı, önceki yıllarda yüzde 50’ye kadar çıkarken, şimdilerde bu oran yüzde 20’ler düzeyine kadar geriledi. Yeni Elektrik AŞ de bu süreçten olumsuz etkilenerek faaliyetlerine devam edemedi.