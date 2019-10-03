Yeni Elektrik’e Konkordato

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın kurucusu ve ortakları arasında yer aldığı Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortaklığı Yeni Elektrik Üretim A.Ş Konkordata ilan etti. İMES OSB içerisinde 2013 yılından bu yana doğalgazdan elektrik enerjisi üreten firma, bir çok endüstriyel tesis için atardamar niteliği taşıyordu.

Santral, 865 MWe DGKÇS ulusal şebeke ve İstanbul metropolü başta olmak üzere civarındaki yoğun yerleşim bölgelerine ve endüstriyel tesislere elektrik sağlıyordu. Firmanın, bir süredir bankalarla yürüttüğü borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası mahkeme kanalıyla konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Elektrik enerji sektöründe önemli bir firma olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş’nin yüzde 60’ını Unit Investment NV, yüzde 40’ını İtalyan Ansaldo Energia firması kontrol ediyordu.

Firma, 2018 yılında yaptığı olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ortaklıktaki Hollanda firması European Energy Systems S.A’dan Erhan Özil getirilmişti. Firmada, Ünal Aysal’In şirketi Ünit İnvesment N.V ‘den Ercan Aysal’da yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyordu.

MALİYETLER YÜKSELDİ ÜRETİMLER KISILDI

Yeni Elektrik A.Ş gibi doğalgaza dayalı santraller, son dönemde tüketim taleplerinin düşmesi ve üretilen elektriğin maliyetlerinin yüksek oluşu, sudan elektrik üretiminin artmasının da etkisiyle ya üretimlerini kıstı ya da tümüyle şirketlerini devretmek zorunda kaldı. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı, önceki yıllarda yüzde 50’ye kadar çıkarken, şimdilerde bu oran yüzde 20’ler düzeyine kadar geriledi. Yeni Elektrik AŞ de bu süreçten olumsuz etkilenerek faaliyetlerine devam edemedi.