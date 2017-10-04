Yeni emekliye yüksek ikramiye

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara, ek ödemeler devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hak sahiplerine, 30 yılı aşan her tam yıl için ek ikramiye ödüyor. Ek ikramiye için kuruma başvuran hak sahiplerine, 3 ay içerisinde ödemeleri yapılıyor. Yasaya göre; hak sahiplerine ilk etapta ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı, ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek.

NASIL BELİRLENİYOR?

İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle yeni emekliler, eski emeklilere göre daha avantajlı. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı da 3 bin 407 lira 42 kuruş.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin; Mart 1994'te emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden aylık bağlanan bir şube müdürüne, 7 tam hizmet yılı karşılığında ödenecek ikramiye, 70,77 lira (10,11 x 7) çıkıyor. Ancak her yıl için ödenecek ikramiye 50 liradan az olmayacağından, hak sahibi 350 lira ikramiye alıyor. Diğer taraftan, Eylül 2006'da emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekliye ödenecek emekli ikramiyesi ise 7 bin 317,17 lira (1.045,31 x 7) tutarında oluyor. (Posta)