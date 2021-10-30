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Yeni Emniyet Müdürlüğü Binasında Çevre Düzenlemesi

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Binasının çevre düzenlemesi yapılıyor

Yeni Emniyet Müdürlüğü Binasında Çevre Düzenlemesi

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:25

 

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

 

60 BİN METREKARELİK ALANDA

Yeni binası ile vatandaşlara modern şartlarda hizmet verecek olan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 14 bin metrekarelik otoparkı ve 3 kilometrelik yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yapılmıştı. Şimdi de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet binasının da içinde bulunduğu 60 bin metrekarelik alan içerisinde çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

 

150 ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Çevre düzenlemesi kapsamında 100 kamyonluk toprak tesviyesi ve otoparkın peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi kurulurken bu alanlara, 600 kilogram çim tohumu ve 150 adet farklı türlerde ağaç dikildi. Çevre düzenleme çalışmasına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

 












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