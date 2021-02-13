Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi





Gebze – Darıca Metro inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir futbol sahası inşa ediliyor. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hummalı çalışmalar devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Proje kapsamında alanın zeminine mıcır seren ekipler, sahanın dört köşesine ışıklandırma için aydınlatma direklerini dikti. Çalışma dahilinde şuan kale arkalarına top tutucu filenin konulabilmesi için çelik imalat montajı yapılırken diğer yandan sahaya otomatik sulama sistemi kuruluyor. Yeni futbol sahası 2 milyon 525 bin TL’ye mal oluyor.

4 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILACAK

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.



















