Yeni Genel Sekreter İlhan Bayram

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni genel sekreteri oldu.

Bilecik Valisi olarak atanan Tahir Büyükakın’ın yerine İSU Genel Müdürü İlhan Bayram getirildi. İlhan Bayram’dan boşalan İSU Genel Müdürlüğü koltuğuna ise, bayramın yardımcılarından Ali Sağlık getirildi. Ali Sağlık’ın yerine ise Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hasan Fitoz, İSU Genel Müdür Yardımcısı oldu.

İLHAN BAYRAM KİMDİR?

05.05.1961 yılında Amasya Taşova’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamlamış olup, Ankara Atatürk lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 29.08.l983 yılında bitirdi.

Bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra 07.03.l984 yılında İller Bankası l5. Bölge (Sivas) Müdürlüğünde göreve başladı. 16.04.1985 – 31.03.1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerliğini Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. D. Bşk. lığı Su-İkmal Şb. Md. de askeri garnizonların içmesuyu işleri konusunda yaptı.Askerlik dönüşü , İller Bankası içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra 14.06.1996 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü, 31.l2.l998’de Bölge Müdür Yardımcısı, 19.06.2000 tarihinde Bölge Müdür vekili 24.01.200l tarihinde asaleten Bölge Müdürü olmuştur. 20.02.2003 tarihinde İller Bankası l.Bölge (İstanbul) Müdürlüğüne Bölge Müdür V. olarak naklen atanmıştır.17.11.2005 tarihinde İSU Genel Müdürlüğüne atanan ve yaklaşık 12 yıldır bu görevi yürüten İlhan Bayram evli ve 3 çocuk babasıdır.