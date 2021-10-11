banner677
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni İtfaiyeciler Artık Göreve Hazır

Vatandaşların can ve mal güvenliği için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine yeni kattığı personele eğitim veriyor

Yeni İtfaiyeciler Artık Göreve Hazır

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:35

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yeni personellerin 3. grup eğitimleri tamamlandı. Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık eğitim programından geçen itfaiyeciler, yeni görevlere hazır.

 

İTFAİYEYE TAZE KAN

Vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumaya yönelik olarak görevini 7 gün 24 saat sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesini geliştirmek için personel artırımına gitti. Daha önce Gönüllü İtfaiyeci olarak İtfaiye Hizmetlerine katılan ve itfaiye hizmetlerinde daha etkin müdahale sağlanabilmesi amacıyla aktif itfaiye görevine alınan yeni personellerin eğitimleri tamamlandı.

 

EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verildi. Yeni itfaiyecilere yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yüksek açı kurtarma, trafik kazalarında kurtarma vb. konularında eğitimler verildi.

 

2 HAFTALIK EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık bir eğitim programından geçen itfaiyeciler, eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatlarda hünerlerini sergiledi. Müdahale Aracı ve Merdivenli Araç eşliğinde yapılan tatbikatta, itfaiyecilerin olay yeri müdahale becerileri gözlemlendi. Ekip organizasyonu başta olmak üzere farklı yangın senaryolarına göre müdahale sistemi oluşturmaları sağlandı.

 

GÖREVE HAZIRLAR

Değişken senaryo yöntemi ile anlık olarak farklı olaylara müdahale etmeleri istenen itfaiyeciler, malzeme ve ekipman seçimini doğru kullanarak aldıkları eğitimin hakkını verdi. Eğitimlerini tamamlayan itfaiyeciler Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı ilimizin farklı noktalarındaki itfaiye istasyonlarında; ayrıca, AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli sahillerinde yürütülen KOSKEM faaliyetleri kapsamında cankurtaran olarak hizmet verecek.

 








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yasa Dışı Avlanan 150 Kilogram Midye Denize Bırakıldı Yasa Dışı Avlanan 150 Kilogram Midye Denize Bırakıldı
Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Üst Geçitlerin Bakım Ve Onarımına Başlanıyor Üst Geçitlerin Bakım Ve Onarımına Başlanıyor
Darıca’da Coşkulu Cirit Şöleni Darıca’da Coşkulu Cirit Şöleni
Düşkün Leylekler Evi, Ormanya‘da Düşkün Leylekler Evi, Ormanya‘da
Kartepe Çepni Mahalle Parkında Sona Doğru Kartepe Çepni Mahalle Parkında Sona Doğru
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yasa Dışı Avlanan 150 Kilogram Midye Denize...
Kocaeli'de yasa dışı avlandığı tespit edilen 150 kilogram midye denize bırakıldı.

Haberi Oku