Yeni KHK yayınlandı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, tüm düşey engellere dair bilgiler, Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

22 Haziran 2017 Perşembe 21:44

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler, bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.



691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Askerlik Kanunu'na eklenen madde kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar. Kaynak: Yeni KHK yayınlandı