Yeni yılın ilk mesai günü olan 2 Ocak’ta başvuruları başlayan yeni çipli kimlik kartları için vatandaşlar doğrudan nüfus müdürlüklerine giderek https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden online randevu sistemiyle veya 199 numaralı hattı arayıp randevu alarak kimlik başvurusunda bulunabilecek. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL ücret ödenecek. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ise 10 yıl olacak.

İLK GÜNDE 40 BAŞVURU ALINDI

Yeni kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 5x6 ölçülerinde 1 biyometrik fotoğraf, kimlik beyanı için nüfus cüzdanı veya üzerinde TC kimlik numarası bulunan uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak. 15 yaş ve üzeri herkes bizzat başvuruda bulunurken 15 yaşından küçük çocuklar için velilerinin gelmesi yeterli olacak. Yatalak ve özür durumunu belirten bir rapora sahip olan hasta vatandaşlar için gezici kimlik terminali ev ev gezerek başvuru alacak. Başvuruların ardından yeni kimlikler vatandaşlar tarafından belirtilen adreslere PTT aracılığı ile teslim edilecek. Başvuruların ilk gününde sistem yavaşlığı nedeniyle yoğunluk yaşanırken, 400 bin kişilik nüfusa sahip İzmit’te bir işlem yaklaşık 30 dakika sürdü. İlk gün 40 başvuru alındı.

Kaynak: Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?