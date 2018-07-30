Yeni Mezbaha Binası Şekilleniyor

BİNA İŞLERİ YAPILIYOR
Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha iki katlı olarak inşa ediliyor Yapının bina içi tesisat işleri ve gaz beton duvar imalatı devam ediyor. Asma duvar anti bakteriyel seramik kaplama işleri ve çevre betonarme istinat duvarı imalatına işleri gerçekleştiriliyor. Yeni mezbahanın hizmete girmesiyle eski mezbaha yıkılarak kaldırılacak.
400 BAŞ HAYVAN KESİM YERİ
Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat hane soğuk hava depoları yapılacak.
HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak.. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.