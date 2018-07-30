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Yeni Mezbaha Binası Şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Solaklarda inşa edilen yeni mezbaha binası modern bir yapı olacak.

Yeni Mezbaha Binası Şekilleniyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha modern bir ortamda teknolojik ekipmanlarla hayvan kesim gerçekleştirmek için Solaklarda yeni mezbaha binası inşa ediyor. Yapım çalışmaları süren mezbaha eski eski mezbahanın yanında inşa ediliyor. Yapıda dış cephe mantolama ve boya imalatları devam ederken bir yandan da hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

BİNA İŞLERİ YAPILIYOR

Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha iki katlı olarak inşa ediliyor Yapının bina içi tesisat işleri ve gaz beton duvar imalatı devam ediyor. Asma duvar anti bakteriyel seramik kaplama işleri ve çevre betonarme istinat duvarı imalatına işleri gerçekleştiriliyor. Yeni mezbahanın hizmete girmesiyle eski mezbaha yıkılarak kaldırılacak.

 

400 BAŞ  HAYVAN KESİM YERİ

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat hane soğuk hava depoları yapılacak.

 

HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak.. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.

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MezbahaKurbanKocaeliİzmit
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