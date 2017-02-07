GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni müftü göreve başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftü atamalarını sonucu bölgemizde görev yerleri değişmişti.

Yeni müftü göreve başladı

07 Şubat 2017 Salı 21:45

Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın Balıkesir Gönen Müftülüğüne atanmış, Sapanca Müftüsü Orhan Örnek’te Gebze’ye atanmıştı. Apaydın’dan boşalan müftülük görevine atanan Orhan Örnek, önceki gün görevine başladı. Kaynak: Yeni müftü göreve başladı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Yeni Müftü Göreve Başladı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kadın girişimciler Gebze’de toplandı Kadın girişimciler Gebze’de toplandı
Karaosmanoğlu, Sandoz Fabrikasını Gezdi Karaosmanoğlu, Sandoz Fabrikasını Gezdi
TERÖRİSTE TAZİYE ÇADIRI! TERÖRİSTE TAZİYE ÇADIRI!
37 KADIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ! 37 KADIN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ!
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN
OPERASYON BAŞLADI! OPERASYON BAŞLADI!
Yukarı Çık

Kadın girişimciler Gebze’de toplandı
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun şubat ayı icra toplantısı, Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi....

Haberi Oku