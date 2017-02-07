Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın Balıkesir Gönen Müftülüğüne atanmış, Sapanca Müftüsü Orhan Örnek’te Gebze’ye atanmıştı. Apaydın’dan boşalan müftülük görevine atanan Orhan Örnek, önceki gün görevine başladı. Kaynak: Yeni müftü göreve başladı
Yeni müftü göreve başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftü atamalarını sonucu bölgemizde görev yerleri değişmişti.
Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın Balıkesir Gönen Müftülüğüne atanmış, Sapanca Müftüsü Orhan Örnek’te Gebze’ye atanmıştı. Apaydın’dan boşalan müftülük görevine atanan Orhan Örnek, önceki gün görevine başladı. Kaynak: Yeni müftü göreve başladı