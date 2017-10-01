Yeni otobüs hattı seferlere başlıyor

Kasım 2016’da uygun fiyatlı 24 saat esaslı hizmet amacıyla çevre dostu, engelli erişimine uygun alçak tabanlı otobüsler ile başlatılan 250 No’lu İzmit Otogar-Sabiha Gökçen hattı vatandaşlardan yoğun ilgi ve talep görüyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler karşısında Sabiha Gökçen Havalimanına olan hizmet ağını ve sefer sıklığını artırmak amacıyla 2 Ekim Pazartesi günü 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen hattı ile seferler başlayacak.
ÜCRETLER BELİRLENDİ
250G No’lu hat Gebze Otogar içerisinden kalkarken, Sabiha Gökçen Havalimanından ise gelen yolcu katının karşısındaki açık otopark içerisinde bulunan duraktan kalkacak. Bu hattın ücretlendirmesi ise tam 8,00 ₺, indirimli 6,5 ₺ ve öğrenci: 5 ₺ olarak belirlendi. Ayrıca Kocaelikartı olmayan vatandaşlar, araç içerisinde sürücü personellerinden 9 ₺ karşılığında alacakları Tek Binişlik Kocaelikart ile haftanın her günü seyahat edebilecek.
YENİ HATTIN GÜZERGAHI
250G Gebze Otogar–Sabiha Gökçen hattı Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerindeki belediye otobüsleri ve Ulaşımpark’a ait otobüslerin tamamına ücretsiz aktarma verecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na Gidiş Durakları
Gebze Otogar
Anibal Durağı
Tatlıkuyu Durağı
Fatih Devlet Hastanesi Yeni Yerleşkesi Durağı
Topçular Işıklar (Daldaban) Durağı
Feniş (Osman Gazi Yaya Köprüsü) Durağı
Yeni Mahalle Yan Yol Durağı
Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu Katı Açık Otopark
Gebze Otogar İstikametine Gidiş Durakları
Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu Katı Açık Otopark
Yeni Mahalle Durağı
Feniş (Osman Gazi Yaya Köprüsü) Durağı
Topçular Işıklar (Daldaban) Durağı
D-100 Eskihisar Sapağı Durağı
Tatlıkuyu Durağı
Anibal Durağı
Gebze Otogar