Yeni Otobüs İhalesine 7 Firma Teklif Verdi

Büyükşehir’in 109 yeni otobüs ihalesine 7 firma teklif verdi.

Ulaşım için çok yönlü projeleri hayata geçiren ve ‘çevre dostu’ doğalgazlı otobüslerle aynı zamanda konforlu ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 otobüs alımı için ihale yapıldı. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.

MODERN VE ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor. Vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşımı için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, kent genelindeki toplu taşıma hizmeti için modern doğalgazlı otobüsler ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Yapılan ihale ile doğalgazlı çevre dostlu otobüslerin sayısı 109 daha artacak.

FARKLI TİPLERDE OLACAK

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca açılan ihalede 100 adet CNG (Doğalgaz) yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adeti solo tip (en az 12 metre) en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adeti körüklü tip (en az 18 metre) en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli 100 otobüs, 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü olmak üzere toplam 109 otobüs alımı yapılacak. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.

A Grubu (Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Yakıt Sistemine Sahip Alçak Tabanlı) 263.369.861,40 TRY Yaklaşık Maliyet ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 190.750.000,00 TRY KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 198.943.800,00 TRY BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 212.701.000,00 TRY OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 219.300.000,00 TRY MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKET 252.586.000,00 TRY B Grubu (Dizel Yakıt Sistemine Sahip 7,7 - 10 MT Uzun Yol Otobüsü) 1.426.698,59 TRY Yaklaşık Maliyet ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.290.000,00 TRY OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1.680.000,00 TRY KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.932.000,00 TRY C Grubu (Dizel Yakıt Sistemine Sahip 12 MT Uzun Yol Otobüsü) 12.402.168,84 TRY Yaklaşık Maliyet MAPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 11.235.000,00 TRY MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 11.357.500,00 TRY MAN KAMYON VE OTOBÜSTİCARET A.Ş. 18.123.000,00 TRY





