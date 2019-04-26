"Yeni pazarların bulunmasına katkı sağlayacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu ve Müteşebbis Heyeti ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut’un yanı sıra beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti. Üretim ve istihdam gerçekleştiren her müteşebbise teşekkür ederek konuklarını ağırlayan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin gelişimine dönük adımları destekleyeceklerini özellikle vurguladı. Ülkemize ve kentimize yatırım yapan, ihracata dayalı bir modelle 2023 hedeflerine dönük adımlar atan her kurumun yanında yer alacaklarını da kaydeden Büyükakın, “Burada sizlerle birlikte hareket edecek, yatırımdaki rekabet koşullarının ve yeni pazarların bulunmasına biz de katkı sağlayacağız” dedi.

“AKADEMİSYENLERİN YATIRIMCIMIZA ÖNEMLİ KATKILARI OLACAKTIR”

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin ihracat rakamlarına ulaşmasında çok önemli bir üst olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, dünyanın gittiği yere bakıldığında yeni tasarımların ve marka çalışmalarının daha büyük önem arz ettiğini kaydetti. Üniversitelerle birlikte iş dünyasının ortak hareket etmesinin değerine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “İş alemiyle birlikte sahada olan üniversitenin kurumlara katacağı değeri görmek ve anlamak gerekiyor. Teknik konular başta olmak üzere sosyolojik ve ekonomik konular üzerine düşünen, çözüm üreten akademisyenlerin yatırımcımıza çok önemli katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.



“AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ”

Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere yeni atılan adımlarla lojistik alanda yapılan planlamaların önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İnşaat mühendislerimiz gibi farklı alanlarda çalışan insan kaynağımızın “Akıllı Şehir Hizmetleri” konusunda yeni adımlar atacağız. İmar, altyapı, ulaşım ve trafik konularında etkin kullanacağımız bu sistemler otopark, toplu taşıma, çevre ve enerji gibi alanlarda da kullanılacak. Kentimizi hep birlikte yönetmenin adına Büyükşehir ve tüm üretim kanalları yeni dönemde birlikte hareket edecek” diyerek açıklamalarını tamamladı.