YENİ REFAH PARTİSİ'DEN CUMHURİYET'İN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Mesajında, İnanç varsa her şey vardır diyen Engin Kılıç , bunun en somut örneklerinden birinin İstiklal Savaşı olduğunu vurguladı. Türk milletinin şanlı tarihinin bu gerçeğin eşsiz örnekleriyle dolu olduğunu belirten KIlıç, İstiklal Savaşı'nda yeterli topumuz, tüfeğimiz hatta ekmeğimiz yoktu. Ama milletimizin sarsılmaz bir imanı vardı. Bu inanç sayesindedir ki bütün imkansızlıklara rağmen adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kurtuluş destanı gerçekleşti. Milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini, hiçbir emperyalist kuşatmaya geçit vermeyeceğini bütün dünyaya haykırdı ifadelerini kullandı.

İstiklal mücadelesi yıllarında, ülkeyi topla tüfekle parçalayamayacağını anlayan güçlerin, bugün çok daha sinsi ve karanlık planlarla bölmeye çalıştığını savunan KIlıç, şunları kaydetti: Ülkemizin üzerinde oynanan en sinsi ve en kirli oyunlardan biri terör olaylarıdır. Dış güçler taşeron terör örgütleri eliyle bin yıldır bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşayan milletimiz arasına fitne sokmaya çalışmakta, bu yolla bir kardeş kavgası çıkarmayı amaçlamaktadır. Ancak milletimiz sahip olduğu tarihi tecrübe ve sağduyu ile bu karanlık oyuna düşmeyecektir. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İstiklal Savaşında ortaya konan kararlılık ve fedakarlık herkes tarafından yeniden hatırlanmalı. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Böyle bir dönemde kısır kavgalar, içi boş tartışmalar yerine bir an evvel yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kuracak çalışmalar başlatılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim 1926 yılında doğan Rahmetli Liderimiz Necmettin Erbakan Hocamızında doğum gününü kutluyoruz.dedi