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Yeni vali göreve başladı

Dün itibariyle Kocaeli Valiliği görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy, kurumlardan brifing almaya başladı

Yeni vali göreve başladı

30 Haziran 2017 Cuma 14:13

İLK ZİYARET JANDARMA'YA

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, göreve başlamasının ardından ilk olarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Aksoy'u; Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, ilçe jandarma komutanları ve şube müdürleri askeri mangayla karşıladı. Mangayı selamlayan Vali Aksoy, Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

Vali Aksoy’a İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, il genelinde jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmaları ile asayiş hakkında brifing sunumunda bulundu.

 

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TÜM KURUMLARDAN BRİFİNG ALACAK

İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldığı brifing sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Aksoy’u; Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri kapıda karşıladı.

Tören Birliğini selamlayarak, Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Vali Aksoy'a, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci; Kocaeli’nin genel asayiş ve emniyet müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing sunumunda bulundu.

Vali Aksoy, kurumları yerinde incelemek ve çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden başlayarak, ilimizdeki tüm kurumlardan brifing alacağını belirtti.

 

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