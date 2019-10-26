Yeni yaşa özel kutlama

BİRLİKTE PASTA KESTİLER
İYİ Parti Meclis üyesi Birol Elüstü ise konuşmasında, “Herkesin emekleri çok fazla. Mecliste sizlerin sesi olmaya çalıştım bundan sonra da hepinizin desteği ile sesiniz olmaya devam edeceğim. Daha nice seneler diliyorum, bundan sonra da her şey çok iyi olacak” derken İl yöneticisi Ediz Sarıkaya da “Duygu yüklü bir akşam, partimizin yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun” yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından partililer hep beraber yaş günü pastası keserken güzel ve keyifli anlar yaşandı. Gerçekleşen etkinlikte parti binasının balonlarla süslenmiş olması dikkatlerden kaçmazken program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.