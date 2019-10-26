Yeni yaşa özel kutlama

Katılımı oldukça yüksek olan programda parti yöneticileri ve parti üyelerinin yanı sıra il yöneticisi Ediz Sarıkaya ve Meclis üyesi Birol Elüstü de yer aldı. Özellikle kadın üyelerin büyük katılım gösterdiği programda konuşan İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, “Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kurulduğumuz günden bu yana pek çok mücadeleden geçtik, vazgeçmedik. İYİ Parti ailesi olarak aynı kararlılıkta ve aynı azimle yolumuza devam edeceğiz, İYİ Parti cesur insanların oluşturduğu bir hareket, hepinizin ayağına sağlık” dedi.

BİRLİKTE PASTA KESTİLER

İYİ Parti Meclis üyesi Birol Elüstü ise konuşmasında, “Herkesin emekleri çok fazla. Mecliste sizlerin sesi olmaya çalıştım bundan sonra da hepinizin desteği ile sesiniz olmaya devam edeceğim. Daha nice seneler diliyorum, bundan sonra da her şey çok iyi olacak” derken İl yöneticisi Ediz Sarıkaya da “Duygu yüklü bir akşam, partimizin yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun” yorumunu yaptı. Konuşmaların ardından partililer hep beraber yaş günü pastası keserken güzel ve keyifli anlar yaşandı. Gerçekleşen etkinlikte parti binasının balonlarla süslenmiş olması dikkatlerden kaçmazken program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.











