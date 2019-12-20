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Yeniden Refah Gebze'den esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe teşkilatı Arapçeşme ve Tatlıkuyu Mahallesinde esanaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Gebze'den esnaf ziyareti

20 Aralık 2019 Cuma 13:51

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç  ilçe ve mahalle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafın derdini ve sorunlarını dinledi ve partilerinin tanıtımını yaptılar. Yaptıkları çalışmalar hakkında kısaca bilgiler veren Başkan Kılıç ; Milletimizin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da yanında olduğumuzu gösterebilmek adına, Yeniden Refah Partisi olarak Arapçeşme ve Tatlıkuyu’da  bulunan değerli esnaflarımızı ziyaret ederek, sorunlarını dinledik. Partimizin Çalışmaları hakkında bilgi verdik.

Esnafımızda bizim ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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