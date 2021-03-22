YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN ÖNGÖRÜLEN SUSUZLUK PROBLEMİNE ÇÖZÜM…

“Birleşik Barajlar Projesi temelinde yoğun yağış alan havzalarda, bazı
mevsimlerde taşma noktasına gelen ve bırakılan suların boru hatları ile az yağış
alması sebebiyle su seviyesi düşük barajlarımıza ve/ veya ovalarımıza aktarılma
projesidir. Mesela kotu yüksekte olan Keban barajından boru hatlarıyla İç
Anadolu’daki Yamula ve Hirfanlı barajına su nakledilse iyi olmaz mı? İç Anadolu
toprakları gibi bir dönem susuz kalan, toplam ekilebilecek alanları milyonlarca
hektar olan toprakların susuzluğuna pratik bir şekilde çözüm bulunmuş olmaz
mı?
Barajlardan daha düşük kottaki barajlara su aktarılırken, ulaştığı barajdaki çıkış
noktalarına elektrik türbinleri konulup, su baraja ulaştığında elektrik elde edilse
çift katlı kazanç olmaz mı? Nihai sonuçta da, Su aktarılan barajlarda toplanan
sular bu barajlardaki türbinlerden geçerek bir kez daha elektrik üreteceklerdir.
Kazancımız sadece su değil, nakledilen sudan çift kat elektrik üretimi olacaktır.
Benzer su taşıma uygulamaları boru hatlarıyla olmasa da, Urfa ve Suruç’ta su
tünelleri yapılarak uygulanmıştır. Tünel tipi uygulamalar da çok faydalıdır, ancak
daha masraflıdır ve sonuçta elektrik elde edilmemekte, sadece su nakledilmiş
olmaktadır. Günümüzde her çap da iletim tüneli ve iletim kanalları tamamen
yerli imkânlarla yapılmaktadır. PVC ve CTP boru sistemleri ile ekonomik
maliyetlerde inşa edilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bu amaç
doğrultusunda stratejik ve makro ölçekli havzalar arası su aktarım projeleri
hazırlanabilir. Fikrin özü budur. Geri kalan detaylar ise Milli Kaynak Paketleri 1
kitabımızda mevcuttur.”
Sözleriyle susuzluk problemine çözüm önerilerini anlatan Barutçu, yaşanacak
her sıkıntının asıl çözüme kavuşacağı adresin Yeniden Refah Partisi olduğunu
belirtti.